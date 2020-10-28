شريف عبد المنعم: هناك من يحرّض رمضان صبحي.. ولم أحسم خوض انتخابات الأهلي

أكد شريف عبدالمنعم، نجم النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي ابن القلعة الحمراء وهناك من حرضه على الإدلاء بتصريحاته الأخيرة.









وقال عبد المنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز فى ظروف معينة من وجهة نظره، ولكنه فى النهاية ابن النادي الأهلي، وهناك من يحرضه على الخروج بمثل هذه التصريحات وكان يجب عدم الحديث لاستفزاز الجماهير الحمراء".









وأضاف: "من الوارد خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة ولن أتحدى محمود الخطيب، وهناك من يدعوني للترشح وسأحسم قراري النهائي خلال الفترة القادمة".







