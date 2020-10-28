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رياضة

إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:58 م
قرعة الأدوار التمهيدية
قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات النسخة الرابعة لدوري مراكز
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ريهام بكير
أجرت وزارة الشباب والرياضة قرعة الأدوار التمهيدية  لمنافسات النسخة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة ١٦ محافظة وهم (البحر الأحمر، اسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، سوهاج، بني سويف،الفيوم، الجيزة، الغربية، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، القليوبية)، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير ومركز شباب المعمورة.

حضر مراسم القرعة الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد رجب والدكتورة مها عبدالواحد أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي، هدي ابوضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

تم تقسيم الفرق الـ ١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(اسوان، البحر الاحمر، مطروح، بني سويف)،وضمت المجموعة الثانية منتخبات(الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، قنا)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( المنوفية، جنوب سيناء، الاقصر، القليوبيه)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الجيزة، الوادي الجديد، سوهاج، الغربية).

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وعلي هامش منافسات الدور التمهيدي تعقد وزارة الشباب والرياضة دورة تثقيفية لمدربي الفرق المشاركة بالدوري في نسخته الرابعة، وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الرابعة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية.

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