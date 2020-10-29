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رياضة

علي غزال: الأزمات المادية وراء رغبتي في العودة إلى مصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
علي غزال
علي غزال
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محمد رشاد

أكد علي غزال المحترف بصفوف  الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاريسا اليوناني أن الأزمات المادية التي تطارد الأندية اليونانية سبب رغبته في العودة إلى مصر.

وقال علي غزال في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هناك مشاكل مادية كبيرة بمعظم الأندية اليونانية، وأُفكر في التوقيت الحالي في العودة لمصر إن كان هناك عرض جيد"

وأضاف: "أي أحد يتمنَّي اللعب لمنتخب مصر، أنا موجود وبشارك، لكن لم يتواصل معي أي أحد للانضمام لقائمة المنتخب مؤخرًا"

واختم حديثه قائلا: "أبذل قصارى جهدي من أجل التواجد في منتخب مصر الوطني وأحاول دوما الظهور بالشكل المميز فشرف لأي لاعب التواجد في منتخب مصر"

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