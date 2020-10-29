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طارق شوقي: التعليم أصبح من أجل الفهم وليس الحفظ.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لأول مرة تقدم قدرا كبيرا من الخدمات التعليمية، وهذا الوقت الأمثل للتعلم الحقيقي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق قناة تليفزيونية على مستوى عالٍ لطلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الإعدادية.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن التعليم اليوم أصبح من أجل الفهم وليس الحفظ، منوهًا بأن الطالب إذا استطاع الفهم سيستطيع الإجابة عن أسئلة الامتحان.

وأوضح طارق شوقي، أن التعليم قديما مان محصورا بين الكتاب والمدرس، ولكن الآن تعدد مصادر التعلم يتيح فرصًا كبيرة أمام الطلاب، لافتا إلى أن طرق التقييم أصبحت أكثر ثراءً واستهدافا.

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