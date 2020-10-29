طارق شوقي: التعليم أصبح من أجل الفهم وليس الحفظ.. فيديو

للتعلم الحقيقي، مشيرا إلى أنه تم

قدرا كبيرا من الخدمات التعليمية، وهذا الوقت

شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن التعليم اليوم أصبح من أجل الفهم وليس الحفظ، منوهًا بأ ن الطالب إذا استطاع الفهم سيستطيع الإجابة عن أسئلة الامتحان .

، أن التعليم قديما مان محصورا بين الكتاب والمدرس، ولكن الآن تعدد مصادر التعلم يتيح فرصًا

أمام الطلاب

، لافتا إلى أن طرق

صبحت أكثر

.