AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا مجنونة.. تعليق ناري من رانيا يوسف على إطلالاتها الجريئة في الجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:24 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
أحمد إبراهيم
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تتعمد الإثارة ولكنها تحب وتفضل دائمًا أن ترتدي الملابس التي تليق بها وتناسبها. 

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، أثناء لقاء لها ببرنامج "mbctrending"، "أنا لبسى كده، وأنا بحب أكون مختلفة وغير تقليدية فى كل شيء وجريئة".  

وتابعت الفنانة رانيا يوسف، "من ينتقدني أو يهاجمني لا يبحث عني، ولا يرى ملابسى التى يراها جريئة، وأنا أحب اختياراتى وربما كونها تليق بى تلقى صدى لدى الجمهور". 

وأوضحت الفنانة رانيا يوسف، "أنا مجنونة ولسعة، وبعترف بكده إنى غير تقليدية ولكن لا أثير الجدل كما يعتقد البعض". 

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت حالة من الجدل الواسع؛ بسبب إطلالاتها الجريئة التى ظهرت بها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة والتى تختتم فعالياتها فى 31 أكتوبر الحالى. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل بعنوان "الحرامى" والذى شارك فى بطولة أحمد داش وبيومى فؤاد.
    

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاش مايوه وفساتين مثيرة.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف الصيفية.. صور

بـ جمبسوت أحمر.. رانيا يوسف تتألق أمام البحر

مستباحة.. رانيا يوسف تكشف ما تتعرض له أي فنانة تقدم دورا جريئا.. فيديو

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

فيديو جراف.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف قبل الجونة

مهرجان الجونة.. أيهما أجرأ.. فستان رانيا يوسف في 2019 أم 2020

ترشيحاتنا

في ذكرى المولد النبوي ماذا قال مشاهير الغرب عن الرسول محمد؟

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

ترتيب المحافظات بين الأعلى والأقل في تقديم طلبات التصالح ..فيديو

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل