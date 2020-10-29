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أخبار البلد

بعد تصدر المولد النبوي السوشيال ميديا.. تعرف على تهنئة المواطنين للرسول في ذكراه

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر المولد النبوى الشريف موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى ذكرى مولده الموافق الخميس ٢٩ اكتوبر.

وجاءت تعليقات المتابعين بالتهنئة للذكرى كالآتى:

في مناسبة مولد أكرم الخلق... كل عام وأنتم بخير

حبًا لِرسول الله | صلُوا عليـه 

يفرج همك ، يقضى دينك ، يغفر ذنبك

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًا على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله

اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام ..... كل عام وانتم بخير

وكان قد عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وقدم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملًا وجامعًا.

حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.

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