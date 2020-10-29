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أخبار العالم

بعد اختراق حملة ترامب.. مايكروسوفت تعلن إحباط هجوم إلكتروني كبير مصدره إيران

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، اليوم الخميس، أنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تحركها جهة فاعلة مرتبطة بإيران. 

وأكدت مايكروسوفت أن الهجمات استهدفت أكثر من 100 شخصية بارزة من المقرر أن يشاركوا في مؤتمر ميونخ للأمن وقمة مجموعة الفكر بالسعودية.

وأمس الأربعاء، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها تعرضت لعملية اختراق كبيرة طالت موقعها الإلكتروني الرسمي. 

وقال تيم مورتو، المتحدث باسم الحملة الانتخابية في تغريدة على موقع تويتر، إنه "تم اختراق موقع الحملة الإلكتروني للرئيس ترامب لفترة وجيزة".

وأكدت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أن "موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للتشويه يوم الثلاثاء، وأنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم".

وزعم المهاجمون أن "أجهزة متعددة في حملة الرئيس تم اختراقها مما أتاح لهم الوصول الكامل إلى ترامب وأقاربه".

كما ادعى منفذو الهجوم الإلكتروني، أنهم حصلوا على معلومات سرية تُظهر أن (إدارة ترامب متورطة في أصل فيروس كورونا)".

وأشار المهاجمون، إلى أن "الرئيس ترامب تواطأ مع جهات أجنبية للتلاعب بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020".

وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر"، "لا يوجد أي دليل على أن منفذي الهجوم تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات".

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