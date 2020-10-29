وفاة فتاة الداليت.. لماذا تتعرض نساء المنبوذين في الهند للعنف الجنسي؟

سلطت قضية الاغتصاب الأخيرة لامرأة داليت تبلغ من العمر 19 عامًا في شمال الهند الضوء على كيفية تأثر النساء من الطبقات الدنيا بالعنف الجنسي بشكل غير متناسب، وفقا لتقارير تانيكا جودبول من نيودلهي.

احتج أعضاء من مختلف المنظمات السياسية على الاغتصاب الوحشي وقتل فتاة داليت البالغة من العمر 19 عامًا في أوتار براديش.





توفيت امرأة داليت تبلغ من العمر 19 عامًا في ولاية أوتار براديش شمال الهند في أواخر الشهر الماضي بعد أن أبلغت عن تعرضها للاغتصاب الجماعي والاعتداء الوحشي من قبل أربعة رجال من الطبقة العليا. بعد قتال من أجل حياتها لمدة أسبوعين ، ماتت الضحية في مستشفى نيودلهي.





وبحسب تقارير إعلامية ، سرعان ما أحرقت الشرطة في ولاية أوتار براديش جثة الضحية في منتصف الليل دون موافقة عائلتها ، ومنعت الصحفيين والسياسيين المعارضين من زيارة قريتها وعائلتها في منطقة حتراس. الحكومة تنفي هذه المزاعم.





أثارت قضية هثراس شكوكًا حول التواطؤ والتستر من قبل الشرطة ومسؤولي ولاية أوتار براديش ، مما جذب انتباه وسائل الإعلام الوطنية والدولية.





قال ثينموشي ساونداراجان، الناشط في مجال حقوق الداليت، لوكالة "DW" الألمانية : "إنهم يمارسون معاملة وحشية وترهيب الداليت حتى يعرف مجتمعنا مكانهم ويشعر بالخوف الشديد من السعي للحصول على أجور وحقوق أفضل يجب ضمانها لهم".





ثقافة الإفلات من العقاب:

داليت، المعروف أيضًا باسم "المنبوذين" في الهند ، يقبع في قاع التسلسل الهرمي لدولة جنوب آسيا. وتواجه نساء الداليت ، اللائي يشكلن 16٪ من السكان الإناث في الهند ، مخاطر أعلى من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الطبقي وغالبًا ما يتعرضن للعنف الجنسي على نطاق واسع.





يتم اغتصاب ما لا يقل عن 10 نساء داليت يوميًا ، وزاد تعرضهن للاغتصاب بنسبة 44 ٪ في السنوات العشر الماضية ، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند.





وجد تقرير AHuman Human Rights Watch (HRW) أن أحد الأسباب التي تجعل نساء الداليت أكثر عرضة للعنف هو أنهم يشكلون غالبية العمال الذين لا يملكون أرضًا في الهند، ويتم إجبار نسبة كبيرة منهن على ممارسة الدعارة أو بيعهن في بيوت الدعارة.





لهذا السبب ، من المرجح أن تتواصل نساء داليت مع أصحاب العقارات ووكالات الإنفاذ ، الذين يمكنهم بعد ذلك بسهولة استغلالهن والاعتداء عليهن مع الإفلات من العقاب.





قال سوندارراجان: "لعدة قرون ، كانت الطبقات المالكة للأراضي ترهب الداليت. فهم يعيشون ويعملون في أراضيهم كممالكهم الخاصة".





وأضافت: "مثلما لا توجد طريقة لفهم العنف الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة دون فهم العنصرية والعبودية ، لا توجد طريقة لفهم تواتر ونقص معاقبة العنف ضد النساء في الهند في الوقت الحالي دون فهم الطبقية". .





التمييز المنهجي والهيكلية:

بالنسبة للعديد من نساء الداليت ، لا يمكن الوصول إلى أنظمة القانون والنظام. غالبًا ما تجد النساء الساعيات إلى رفع شكاوى للشرطة صعوبة في القيام بذلك. بل إن جمع الأدلة وإفادات الشهود أكثر صعوبة. تتباطأ الشرطة في تسجيل الشكاوى ، وغالبًا ما يتم تأخير التحقيقات المتعلقة بنساء الداليت ، وغالبًا ما يثير المسؤولون شكوكًا بحدوث اغتصاب.





أفادت هيومن رايتس ووتش أنه إذا تم رفع قضية ما ، فمن المرجح أن تواجه المرأة عقبات جديدة أمام قاضٍ "يمكن أن تؤثر تحيزاته الجنسية وانتماءاته الطبقية بشكل كبير على الحكم في القضية".





نادرًا ما يوافق الشهود على التقدم للشهادة أو تأكيد أقوال الضحية خوفًا من انتقام الجناة ، الذين غالبًا ما يكونون في مواقع ذات سلطة نسبية في المجتمع.