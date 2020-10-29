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رياضة

مهاجم نادي المنيا على رادار الشواكيش

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
لاعبي المنيا
لاعبي المنيا
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رباب الهوارى
دخل عمرو عثمان مهاجم نادي المنيا دائرة اهتمام نادي الترسانة تمهيدا للتعاقد معه لدعم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

ووصلت المفاوضات بالفترة الأخيرة إلى مراحل متقدمة بين مسئولي مجلس إدارة نادي الترسانة وبين مهاجم نادي المنيا من أجل اقناعه بالانضمام بالموسم الجديد.

يذكر أن عقد مهاجم الفريق عمرو عثمان قد انتهى مع نادي المنيا بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب ليس على ذمة نادي المنيا، لذلك تلقى اللاعب العديد من العروض من القسم الثانى للتعاقد معه.

ويعد عمرو عثمان من العناصر الأساسية بفريق المنيا هذا الموسم  وأحد الحلول المهمة للمدير الفنى لصنع الفارق بالمباريات الحاثمة، لذلك تسعى إدارة نادي المنيا لتجديد تعاقد اللاعب لاستمراره بصفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

يذكر أن عمرو عثمان سجل 6 أهداف مع المنيا خلال الموسم الماضي.

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