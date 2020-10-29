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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 232 شابا وتفتيش على 321 منشأة في أسوان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 232 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري في محافظة أسوان، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين 1167 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1010 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة. 

وقال "سعفان" في بيان، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب. 

وتلقي الوزير تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر  الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 152 ألف جنيه لـ 47 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 255 منشأة ( دوري - حملات )، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 89 منشأة ، وإعادة التفتيش على 68 منشأة أخرى. 

وفي مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة. 

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