مد التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:





الاهرام

الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوى الشريف





صدى البلد

قرينة الرئيس: ذكرى المولد النبوى الشريف مناسبة جليلة للتأمل والسكينة





مصراوى

الحكومة توافق على مد التصالح فى مخالفات البناء شهرًا إضافيًا





اليوم السابع

"الكهرباء": السبت المقبل آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية

التعليم تعلن مد مهلة سداد أول قسط من مصروافت المدارس الخاصة حتى 30 نوفمبر

الشروق

النائب العام عن تحقيقات مقتل ريجينى: لانخفى الحقائق ولا خلاف مع الجانب الإيطالى





الوطن

البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات تشيد بتخطيط وتأمين ونزاهة المرحلة الاولى للنواب





المصرى اليوم

غلق كلى لحركة المرور علىا لكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر





أخبار اليوم

الصحة: تسجيل 153 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا..و 12 حالة وفاة



