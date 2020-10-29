مقتل سوري وإصابة 3 آخرين.. إطلاق نار في العاصمة اللبنانية بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن مجهول قام بإطلاق النار من سيارة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 أخرين بجروح.









وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مجهولا أطلق الثالثة فجرًا النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عامًا)، و3 جرحى".





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.









وكانت الدولة اللبنانية شهدت في الرابع من أغسطس الماضي انفجارا ضخما في مرفأ بيروت، حيث نتج عنه خسائر بشرية ومادية هائلة.



