AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة شبابية.. منة فضالي تتألقة في أحدث ظهور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتمعى تويتر. 

وظهرت منه في الصورة بإطلالة شبابية وحيوية حيث ارتدت تيشرت أبيض وكاب فوشيا ليظهر شعرها الأشقر منسدلا على الاكتاف.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتخرجت منة فضالي في كلية السياحة والفنادق، وعلى الرغم من أن دراستها بعيدة عن المجال الفني، إلا أن حبها للفن جعلها تدخل عالمه، بمساعدة والدتها التي فتحت الطريق أمامها.

كان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

ترشيحاتنا

بدون مسكنات.. عشبة تخلصك من ألم المفاصل

نجم القارة السمراء| رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع أري بابل

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

إسقاط طائرة مسيرة تركية.. كاراباخ تعلن ارتفاع ضحايا المعارك مع أذربيجان إلى 1119 شخصاً

شاهد.. لحظة قطع رأسي شخصين وطعن آخرين فى هجوم إرهابي على كنيسة فى نيس.. فيديو وصور

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها