إشادة برلمانية وحزبية بموقف الدولة المصرية ورفضها للإساءة لجميع الرموز والمقدسات الدينية.. نواب: رسائل الرئيس والأزهر برهنت للعالم موقف مصر ضد أهل الشر

أشاد عدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية بموقف الدولة المصرية ورفضها الإساءة لجميع الرموز والمقدسات الدينية، مؤكدين أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف وتأكيده على أن تلك المرحلة تتطلب تضافر جميع المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية للإسهام في بناء الشخصية القوية السوية والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل، يحتم على الجميع الاستجابة لهذه الدعوة والعمل بكل قوة لبناء الشخصية المصرية من جديد.

وأشاد المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مهنئا الرئيس السيسي والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشعب المصري بتلك المناسبة النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.









وأكد عضو الشيوخ، في بيان له، أن موقف "القاهرة" من الرد على الإساءة للرسول "ص" أو أى من الرموز والمقدسات الدينية جاء واضحا وكاشفا لسماحة الدين الإسلامي والمسلمين الذين يرفضون بشكل قاطع أي اعتداء على حرية العقيدة واحترام كل الأديان.





وقال المهندس أحمد قطب، إن حديث الرئيس السيسي عن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف وتأكيده على أن تلك المرحلة تتطلب تضافر جميع المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية للإسهام في بناء الشخصية القوية السوية والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل، يحتم على الجميع الاستجابة لهذه الدعوة والعمل بكل قوة لبناء الشخصية المصرية من جديد.









وأضاف أن الرئيس كان حاسما في كلمته، عندما أكد أن "قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، ستظل من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها"، الأمر الذي يتطلب من علماء الإسلام جميعًا عقد حملات توعوية حول العالم لنشر صحيح الدين الإسلامي والرد بالحجة على كل الاتهامات التي يتم توجيهها إلى الإسلام والمسلمين.









وثمن عضو الشيوخ، رسالة الرئيس بأن التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه، ففي جميع الديانات يوجد المتطرفون الذين يسعون لإذكاء روح الفتنة، وإشعال نار الغضب والكراهية، وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغذية خطاب التناحر والحض على التباعد والفرقة، حتى أن سيرة النبي العطرة لم تسلم من ذلك التطرف، مطالبا الجميع بدراسة ما جاء في خطاب الرئيس والتي صححت الكثير من المفاهيم الخاطئة وعالجت العديد من القضايا الشائكة التي تمثل حالة من الجدل المجتمعي.





كما أشاد الأمين المساعد لمستقبل وطن، بإعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إطلاق منصة عالمية للتعريف بتعاليم الإسلام السمحة وسيرة الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، لتكون منصة تنويرية يمكن من خلالها مخاطبة الجميع عن سماحة الدين الإسلامي الحنيف.