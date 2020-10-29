AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان الجونة.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها بصورة لها من مهرجان الجونة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - ملكة - مشاء الله

اقرا ايضا :
نجلاء بدر تشوق جمهورها لمسلسل لازم أعيش

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان لامع .. منة شلبي تتألق في افتتاح مهرجان الجونة

روجينا بصحبة آسر ياسين في ثالث أيام مهرجان الجونة.. شاهد

شريف رمزي يشارك متابعيه بصور له من مهرجان الجونة.. شاهد

شاهد .. إطلالة إنجي المقدم في مهرجان الجونة

شاهد.. إطلالة رشا مهدي على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

شاهد .. عمر السعيد يشارك مع زيدان فى مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

شاهد| اللحظات الأولى لمحيط كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بعد حادث الاعتداء

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

لحظة دخول الشرطة.. اللقطات الأولى للفوضى داخل كنيسة نوتردام بعد هجوم الطعن في نيس.. فيديو وصور

جمال السيد: موسيمانى اهتم بسيكولوجية لاعبي الأهلى وفايلر لم يساعد صالح جمعة.. فيديو

أنباء عن قطع رأس امرأة في هجوم نيس الإرهابي بـ فرنسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها