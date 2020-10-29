أروي جودة تتصدر التريند والسبب سعر فستانها

تألقت بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مرتدية فستانا باللون البينك الفاتح اللامع وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.









وبلغ سعر الفستان 875 دولارا بعد الخصم.





اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.









مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

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