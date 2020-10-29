بإطلالة جديدة.. رحمة حسن تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: الجميلة - قمر
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رحمة حسن تروج لفيلم الرجل الأخضر.. شاهد
وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.
مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات آيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج آيتن أمين، نادين خان، هبة يسر.
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: الجميلة - قمر
اقرأ أيضا:
رحمة حسن تروج لفيلم الرجل الأخضر.. شاهد
وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.
مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات آيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج آيتن أمين، نادين خان، هبة يسر.