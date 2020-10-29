نداء عاجل من السفارة الكويتية لرعاياها في ألمانيا

أصدرت سفارة دولة الكويت لدى ألمانيا اليوم الخميس نداءا عاجلا لرعاياها المتواجدين على الأراضي الألمانية الالتزام بإجراءات جديدة اتخذتها الحكومة الالمانية من اجل مواجهة فيروس (كورونا المستجد ).





وأفادت السفارة في بينها بأن الإجراءات الجديدة التي تهدف الى مواجهة الموجة الثانية من الفيروس تتضمن نصائح بعدم السفر والتنقل داخل الأراضي الألمانية إضافة الى اغلاق الفنادق للسياح.





وذكرت ان هذه الإجراءات تشمل كذلك اغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الصحية وحظر الفعاليات الترفيهية وإقامة المباريات الرياضية بدون جمهور إضافة الى قصر التجمعات في الأماكن العامة على 10 اشخاص لافتة الى ان هذه الإجراءات تسمح بمواصلة إقامة الصلوات الجماعية.



