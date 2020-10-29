AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نداء عاجل من السفارة الكويتية لرعاياها في ألمانيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:45 م
سفارة كويتية - ارشيفي
سفارة كويتية - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت سفارة دولة الكويت لدى ألمانيا اليوم الخميس نداءا عاجلا  لرعاياها المتواجدين على الأراضي الألمانية الالتزام بإجراءات جديدة اتخذتها الحكومة الالمانية من اجل مواجهة فيروس (كورونا المستجد ).

وأفادت السفارة في بينها بأن الإجراءات الجديدة التي تهدف الى مواجهة الموجة الثانية من الفيروس تتضمن نصائح بعدم السفر والتنقل داخل الأراضي الألمانية إضافة الى اغلاق الفنادق للسياح.

وذكرت ان هذه الإجراءات تشمل كذلك اغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الصحية وحظر الفعاليات الترفيهية وإقامة المباريات الرياضية بدون جمهور إضافة الى قصر التجمعات في الأماكن العامة على 10 اشخاص لافتة الى ان هذه الإجراءات تسمح بمواصلة إقامة الصلوات الجماعية.

وكانت رئيسة الحكومة الألمانية انجيلا ميركل قد اتفقت مساء امس الاربعاء مع رؤساء حكومات الولايات (16 ولاية) على تشديد إجراءات مكافحة الوباء في وقت تسجل فيه السلطات الطبية المختصة ارقاما يومية غير مسبوقة منذ ابريل الماضي وهو الشهر الذي وصل فيه المرض في ألمانيا الى ذروته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل أكبر عدد إصابات بـ كورونا منذ 6 أشهر.. ميركل: لا نريد تكرار ما حدث في الربيع

ميركل: الأسابيع القادمة حاسمة بالنسبة لتطور انتشار الفيروس في الشتاء

على مشارف موجة ثانية.. ألمانيا تشدد الإجراءات لاحتواء كورونا

بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ إبريل.. ألمانيا تلمح لـ قيود صارمة للحد من كورونا

ألمانيا تفرض إغلاقا جزئيا في البلاد للحد من تفشي كورونا

بعد تسجيل أعداد قياسية من المصابين.. ميركل تلمح لإغلاق جزئي وتشديد إجراءات كورونا

ترشيحاتنا

زى المحلات.. طريقة عمل عصير المانجا.. فيديو

هجوم جديد بسكين في فرنسا.. تفاصيل

شاهد.. استقبال حافل لحجازي من جماهير اتحاد جدة

رامي فارس: الأهلي نادي القرن وننتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة

تركيا تسحب قواتها من سوريا

ارتفاع عدد قتلى حادث كنيسة نيس الإرهابى إلى 3 أشخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها