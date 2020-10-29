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محافظات

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:20 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه قد تقرر مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم  جدية التصالح إلى شهر إضافي  لتنتهي في  30 نوفمبر الشهر القادم. 

موضحا أن ذلك جاء  بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وفي استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم  بشكل قانوني. 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها، موجها باستمرار توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم الطلبات، مشيرا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع"بما فيها أيام العطلات وعلى فترتين"لتلقى طلبات المواطنين ودفع رسوم الجدية.

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 مع الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

كما أشار المحافظ إلى أن الفترة الماضية قد شهدت إقبالًا من المواطنين على تقديم الطلبات مشيرا إلى أن ذلك يرجع لوعي المواطنين بالمحافظة بأهمية تقنين أوضاعهم بجانب التيسرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي وأيضا تخفيض قيم التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى أن  إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون "حتى أمس الأربعاء" قد وصل إلى 105 ألف و946 طلبا  وذلك على مستوى كافة المراكز والمدن.

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