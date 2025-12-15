برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء

انطلقت صباح اليوم الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الندوة الدولية الثانية التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، وتُعقد الندوة على مدار يومَي 15 و16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف.

وتهدُف الندوة إلى مواكبة الواقع الإنساني المتغير عبر اجتهاد شرعي منضبط، يتفاعل مع التحديات المعاصرة، ويُقدِّم حلولًا عملية ورشيدة للخروج بتوصيات فاعلة تُسهم في تطوير الخطاب الإفتائي، وترسيخ منهجية علمية رصينة في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع، فضلًا عن أهمية تعزيز التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل بناء شبكة دولية موحدة لمواجهة الفتاوى المتشددة والشاذة.

وستتناول موضوعات الندوة وجلساتُها العلمية وورشُ العمل محاورَ وثيقة الصِّلة باحتياجات المجتمعات، مثل: الفقر والصحة والأمية والغزو الثقافي والقضية الفلسطينية والانحراف السلوكي، إضافة إلى ملفات بناء الإنسان والتنمية المستدامة، كما ستشهد إطلاق عدد من المبادرات الدولية والمشروعات التطبيقية، من بينها: "ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية"، و"مدونة المعايير الإفتائية للتنمية المستدامة"، و"منصة الفتوى من أجل الإنسانية".

يُذكر أن الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تقام بمشاركة نخبة من العلماء البارزين من أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة المصرية، ويؤكد هذا التنوع في الحضور الأهميةَ المحورية للندوة، ودَور الفتوى كـركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.