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حوادث

في قضيتين جديدتين.. الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى بحبس مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 4 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه فى قضيتين جديدتين امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ.

يذكر أن قضت محكمة جنح الدقى، أول أمس الثلاثاء بالحبس 6 سنوات للكابتن مجدي عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وجاءت الأحكام بسبب امتناعه عن تسليم الميراث لاقاربه .

يذكر أن عددا من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم في محطة تمويل سيارات " محطة بنزين بمنطقة الوراق .

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة مجدي عبد الغني وآخرين، بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

وأوضح عبدالغني أن أسرته كانت قد أقامت دعوى قضائية ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث وحرمانهم من الميراث

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