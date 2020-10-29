في قضيتين جديدتين.. الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى بحبس مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 4 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه فى قضيتين جديدتين امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ.





يذكر أن قضت محكمة جنح الدقى، أول أمس الثلاثاء بالحبس 6 سنوات للكابتن مجدي عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.





وجاءت الأحكام بسبب امتناعه عن تسليم الميراث لاقاربه .





يذكر أن عددا من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم في محطة تمويل سيارات " محطة بنزين بمنطقة الوراق .





وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة مجدي عبد الغني وآخرين، بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.



