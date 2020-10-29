بحضور وزيرة التضامن.. وضع حجر أساس إنشاء المجمع الإسلامي الطبي في الإسماعيلية

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الاسماعيلية بلقاء اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ومها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.









وخلال الزيارة أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بزيارة محافظة الاسماعيلية ، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات ، كما تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من البرامج التي يمكن أن تنفذها الوزارة في المحافظة خلال الفترة القادمة.









وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع المحافظ البرامج والانشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ، منها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل ،ومواجهة البطالة والانشطة والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.









وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، الى أن الدولة تهتم بملف الأسر الأكثر فقرًا وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال عدة برامج، وتابعت: "قاعدة البيانات تضم 32 مليون مواطن الأكثر فقرًا يحتاجون لقواعد الحماية الاجتماعية".









وأضافت أن الوزارة تسعى دائمًا إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، وسنسعى دائمًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وبالأخص للأطفال في ملفى الصحة والتعليم ".









وفى مؤتمر موسع عقدته الوزيرة ومحافظ الاسماعيلية ومرافقيهما من القيادات التنفيذية والاعلاميين تم توقيع بروتوكول التعاون والشراكة ما بين مؤسسة حكيم الخيرية ويمثلها الحاج أحمد عبد الحكيم هاشم رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية ويمثلها مها الحفناوى مدير عام المديرية، لانشاء واعداد مجمع اسلامى طبى خيرى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الاسماعيلية والمقام على مساحة اجمالية قدرها 1350 مترا مربعا ومبنى مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة ويشمل كافة التخصصات الطبية وعيادات الاستقبال والطوارئ ووحدة أشعة تضم عدد 2 جهاز أشعة مقطعية وجهازي رنين مغناطيسى وثلاث غرف عمليات وقسم للرعاية المركزة وآخر للغسيل الكلوى ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتقدم جميع خدماتها للمواطنين بالمجان.









كما شهدت الزيارة افتتاح المركز الطبي التابع للجمعية الشرعية بمركز ومدينة القنطرة غرب ، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" والذى يضم وحدة غسيل كلوى تشمل عدد 25 جهاز غسيل من أحدث الأجهزة المتطورة وقسم حضانات الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين يضم عدد 35 حضانة و7 أجهزة تنفس صناعى ووحدة أشعة على أعلى مستوى ويقدم المركز جميع خدماته للمواطنين بالمجان .









كما تضمن برنامج الزيارة وضع حجر الاساس للمركز الطبي لمؤسسة حكيم بمنطقة الشيخ زايد في حى ثالث الاسماعيلية واطلاق مبادرة " شتاء دافئ" بتوزيع عدد 10 آلاف بطانية ومبادرة " أنا واليتيم " لعدد 20 ألف أسرة بواقع 2000 جنيه لكل أسرة .









واختتمت زيارة الوزيرة للاسماعيلية اليوم بزيارة دار الرحمة للبنات وافتتاح معرض المشغولات اليدوية بالدار وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على الأطفال.









وأعربت الوزيرة عن بالغ سعادتها بالزيارة وأشادت بكافة الجهود المبذولة من جميع العاملين بالدار والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





اقرأ ايضا: