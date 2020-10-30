روما يتعادل وبنفيكا يكتسح في الدوري الأوروبي

سقط نادي روما الإيطالي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سسكا صوفيا البلغاري في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي.





ولم ينجح ذئاب العاصمة الإيطالية في العثور على شفرة فك دفاعات سسكا صوفيا رغم سيطرته على الكرة ووصول استحواذه إلى أكثر من 62%، إذ نجح الضيوف في إغلاق كل الطرق المؤدية إلى شباكهم ليفرضوا النتيجة السلبية على المباراة.





وفي المجموعة نفسها، تعادل أيضًا كلوج الروماني مع ضيفه السويسري يونج بويز بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الدكتور كونستانتين رادوليسكو، وجاءت الأهداف في خلال 7 دقائق فقط، بعدما تقدم ماريو روندون لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، وتعادل كريستيان فاسناشت في الدقيقة 69.





وبهذه النتائج يتصدر كلوج المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الثاني، فيما يأتي يونج بويز في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع سسكا صوفيا.





وفي المجموعة الرابعة، اكتسح بنفيكا البرتغالي ضيفه ستاندرد لييج بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النور بالعاصمة لشبونة. وجاءت الأهداف عن طريق لويس ميجيل ألفونسو من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ولوكا فالدشميدت من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 68، قبل أن يضيف ألفونسو الهدف الثالث في الدقيقة 76.





وفي إطار نفس المجموعة قاد ألفريدو موريلوس فريقه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي للفوز على ضيفه ليخ بوزنان بهدف نظيف سجله في الدقيقة 68 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إيبروكس ستاديوم.





ويتصدر بنفيكا المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن رينجرز صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما يحتل ليخ بوزنان المركز الثالث بفارق الأهداف عن ستاندارد لييج برصيد خال من النقاط لكليهما.