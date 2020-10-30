شوبير : موسيماني قال لـ الأهلي عايز أمضي 7 سنين .. وهذه مطالبه قبل نهائي إفريقيا





وقال شوبير عبر برنامجه التليفزيوني : " موسيماني في بداية المفاوضات مع النادي الأهلي قال للمسؤولين أنا عايز أمضي 7 سنين ".





وتابع : " علاقته أصبحت جيدة جدًا باللاعبين ، فاللاعبين أصبحوا أصدقاء له بمعنى الكلمة ".





وأختتم : " موسيماني أبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في خوض مباريات ودية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا ".





الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد صعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أبلغ مسؤولي الفريق برغبته في التعاقد مع الأحمر لمدة 7 سنوات.