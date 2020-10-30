شوبير يكشف موقف مشاركة الشناوي ومعلول أمام طلائع الجيش بالدوري





وقال شوبير عبر برنامجه التليفزيوني : " اللاعبان جاهزان طبيًا ولكن موسيماني مدرب الفريق يفضل إراحتهم ".





وتابع : " الثنائي لن يشاركا أمام طلائع الجيش بالدوري ، وهناك وجوه جديدة في المباراة ".





واختتم : " موسيماني يفضل إراحة عدد من اللاعبين الأساسين ومشاركة الشباب في مباراة طلائع الجيش ".





يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره طلائع الجيش السبت القادم ، في ختام الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الثنائي علي معلول و محمد الشناوي لاعبا النادي الأهلي من المشاركة أمام طلائع الجيش بالدوري.