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رياضة

شوبير يكشف موقف مشاركة الشناوي ومعلول أمام طلائع الجيش بالدوري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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مجدي سلامة
كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الثنائي علي معلول و محمد الشناوي لاعبا النادي الأهلي من المشاركة أمام طلائع الجيش بالدوري. 

وقال شوبير عبر برنامجه التليفزيوني : " اللاعبان جاهزان طبيًا ولكن موسيماني مدرب الفريق يفضل إراحتهم ".

وتابع : " الثنائي لن يشاركا أمام طلائع الجيش بالدوري ، وهناك وجوه جديدة في المباراة ".

واختتم : " موسيماني يفضل إراحة عدد من اللاعبين الأساسين ومشاركة الشباب في مباراة طلائع الجيش ".

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره طلائع الجيش السبت القادم ، في ختام الجولة الأخيرة من الدوري المصري. 

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