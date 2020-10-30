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مرأة

8 طرق للحد من تورم وانتفاخات الحمل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
عندما تكونين حاملًا ، يخضع جسمك لبعض التغييرات الرئيسية. قد تواجهين العديد من الأعراض ، بما في ذلك التورم والانتفاخ، يعد انتفاخ الوجه من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للحمل. عادة ما تكون عواقب احتباس الماء في الوجه. قد تواجه أيضًا احتباسًا في الأربطة. هو الأكثر وضوحًا خلال الشهر الخامس ويمكن أن يزداد 

ويحدث التورم بسبب تراكم السوائل في الأنسجة. بكلمات بسيطة ، ينتج جسمك خمسين بالمائة من الدم والسوائل أثناء الحمل لتلبية احتياجات الطفل النامي. يساعد احتباس السوائل الطفل على التوسع أثناء نموه. يزول التورم مرة واحدة بعد الولادة. ومع ذلك ، هل تريد تقليل التورم إلى الحد الأدنى ، فإليك بعض الطرق لمساعدتك.

طرق تقليل التورم

شرب الكثير من القهوة يعتبر ضارًا بالطفل. علاوة على ذلك ، فإنه سيزيد من التورم. حاول الحد من تناولك قدر المستطاع. قم بالتبديل إلى البدائل الصحية مثل شاي النعناع لتمنحك القليل من الطاقة.

قلل من الملح

يجعل الملح جسمك يحتفظ بالماء. لذا ، فإن إحدى الطرق الفعالة للحصول على بعض الراحة هي تقليل تناول الصوديوم . تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. يمكنك استخدام الأعشاب الطبيعية مثل الزعتر أو الزعتر لإضافة نكهة إلى أطباقك.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

من المهم أن يكون لديك ما يكفي من البوتاسيوم لموازنة عدد السوائل في جسمك. عدم وجود ما يكفي من البوتاسيوم يمكن أن يجعل التورم أسوأ. تعد البطاطس والسبانخ وعصير البرتقال وعصير الجزر والموز والبطاطا الحلوة والسلمون والعدس والزبادي من المصادر الجيدة للبوتاسيوم التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.

حافظ على رطوبتك

قد يبدو غريبًا ، لكنه سيعمل! عدم شرب كمية كافية من الماء سيجعل جسمك يعتقد أنه يحتاج إلى الاحتفاظ بمزيد من السوائل بدلًا من ذلك. لذلك ، من المهم أن تحافظ على رطوبتك طوال اليوم. اشرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء لمساعدة الكلى على طرد السموم.

نم على جانبك الأيسر

سيساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل تورم القدمين. النوم على جانبك الأيسر سيخفف بعض الضغط عن الرحم.

ارفع قدميك واسترح

الوقوف لفترة طويلة ليس جيدًا للدورة الدموية ويمكن أن يزيد المشكلة. على الرغم من أن لديك مليون شيء تفعله ، فتوقف واسترخي. اجلس مع رفع قدميك لبعض الوقت. سوف يساعد في تصريف السوائل وتقليل التورم.

يتمشى

سيحسن المشي أثناء الحمل الدورة الدموية ويقلل التورم. امشِ لمدة 5-10 دقائق على الأقل مرتين يوميًا للحصول على بعض الراحة.

ارتدي أحذية مريحة

تأكدي من ارتداء أحذية مريحة ، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من الحمل. فهي لن تساعد في تقليل التورم فحسب ، بل ستمنع أيضًا مشاكل الورك والظهر مع زيادة وزنك وتغير مركز الجاذبية لديك.

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