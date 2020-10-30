ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح

ينتشر البلح بكل انواعه في موسم الخريف قبل دخول الشتاء ولكن لايعلم الكثير فوائد تناول البلح وقدمت الدكتورة شيماء جابر اخصائية التغذية والحميات فوائد تناول البلح وهي :





1. خفض نسبة الكولسترول بالدم والوقاية من تصلب الشرايين لاحتوائه على البكتين.

2. منع الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات بالمرارة ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنقاش لاحتوائه على الألياف الجيدة والسكريات السريعة الهضم.

3. منع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.

4. الوقاية من السموم لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين ج

5. علاج لفقر الدم (الأنيميا) لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين ب2.

6. علاج للكساح ولين العظام لاحتوائه على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين أ.

7. علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز لاحتوائه على البوتاسيوم.

8. علاج للضعف العام وخفقان القلب لاحتوائه على المغنيسيوم والنحاس.

9. علاج للروماتزم ولسرطان المخ لاحتوائه على البورون.

10. مضاد للسرطان لاحتوائه على السلينيوم وقد لوحظ أن سكان الواحات لا يعرفون مرض السرطان.

11. علاج للضعف الجنسي لاحتوائه على البورون وفيتامين أ.

12. علاج الجفاف للجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لاحتوائه على فيتامين أ.

13. علاج لأمراض الجهاز الهضمي لاحتوائه على فيتامين ب1

14. علاج لسقوط الشعر وإجهاد العينين والتهاب الأغشية المخاطية لتجويف الفم والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب2.

15 علاج للالتهاب الجلدية لاحتوائه على فيتامين النياسين.

16. علاج لمرض الإسقربوط وهو الضعف العام للجسم وخفقان القلب وضيق التنفس وتقلص الأوعية الدموية وظهور بقع حمراء على الجلد وضعف في العظام والأسنان وذلك لاحتوائه على فيتامين (ج) أو حامض الاسكوربيك، يمكن من التمر استخلاص عدد كبير من الأدوية والمضادات الحيوية والفيتامينات لاستخدامها كعقاقير للوصفات الطبية لعلاج الأمراض المشار إليها قبل ذلك.

17. علاج الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم .