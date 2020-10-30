AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرق الإسكندرية.. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة  محارب هيلع، رئيس الحي، حملة لتفعيل القانون وإيقاف أعمال البناء المخالف على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وشنت وحدة الإزالة الفورية ومدير اشغال الطرق والإدارات المعنية حملة إزالة لأعمال بناء مخالف بنطاق الحي، فور تلقي بلاغًا يُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة بمنطقة رابعة الناصرية.

 

أقرأ أيضًا:

رد غيبة الرسول بالإبداع.. نقابة مهندسي الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي

وبالمعاينة اتضح وجود أعمال إنشائية بدون ترخيص في عقار بمدخل الرابعة الناصرية الأول الطريق الزراعي، وقد أوقفت الوحدة الأعمال في حينه وتحفظت على المعدات والأدوات المستخدمة بالموقع، مع إحالة الواقعة للإدارة الهندسية للمعاينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفة.

 

وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي الانضباط وفرض القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرق الإسكندرية.. صور
إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرق الإسكندرية.. صور
إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرق الإسكندرية.. صور
إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرق الإسكندرية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكندرية تنتفض ضد المخالفات ... تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ... شاهد

إزالة تعديات على أراضي الأوقاف بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية .. شاهد

إيقاف أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية ..شاهد

إزالة أعمال بناء مخالف بعقارين غرب الإسكندرية .. شاهد

شاهد.. وقف 3 حالات بناء مخالف في الإسكندرية والتحفظ على المعدات

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات في حي الجمرك.. شاهد

ترشيحاتنا

سينقل 500 ألف راكب يوميا.. وزير النقل: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة

أردوغان في أزمة.. العجز التجاري التركي يزيد ثلاثة أضعاف والليرة تنهار

بسبب وفاة زوجها.. قصة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر

فرج عامر ينفي شائعة وفاته

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية

البلوجر الكويتية روان بن حسين في أزمة مع القضاء البريطاني بسبب طليقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

بفستان قصير.. رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة على الموضة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين