إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرق الإسكندرية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملة لتفعيل القانون وإيقاف أعمال البناء المخالف على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وشنت وحدة الإزالة الفورية ومدير اشغال الطرق والإدارات المعنية حملة إزالة لأعمال بناء مخالف بنطاق الحي، فور تلقي بلاغًا يُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة بمنطقة رابعة الناصرية.

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وبالمعاينة اتضح وجود أعمال إنشائية بدون ترخيص في عقار بمدخل الرابعة الناصرية الأول الطريق الزراعي، وقد أوقفت الوحدة الأعمال في حينه وتحفظت على المعدات والأدوات المستخدمة بالموقع، مع إحالة الواقعة للإدارة الهندسية للمعاينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفة.

وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي الانضباط وفرض القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.