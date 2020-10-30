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تعليم

الليلة.. علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه على مسرح جامعة مصر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:06 م
على الحجار
على الحجار
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كريم ناصر
أنهت جامعة مصر كافة استعداتها لاستقبال الحفل الفنى الكبير لنجم الغناء العربى على الحجار والذى يُقام على مسرح الجامعة اليوم الجمعة ٣٠ اكتوبر   فى الثامنة مساء ً فى احتفالية وتظاهرة فنية كبيرة  .


يأتى ذلك فى اطار الدور الهام  لاوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم الفن والموسيقى والثقافة.

وتتضمن الاحتفالية تقديم استعراضات فنية فى بداية الحفلة مستوحاة من الفولكلور المصرى تعكس ما تتمتع به مصر من رصيد كبير فى مجالات الفنون الشعبية والاستعراضية كما سيتم أيضا تقديم فقرة موسيقية خلال هذه الحفلات تتضمن عزفًا لمختارات من الموسيقى 

يذكر ان حفل النجم الكبير على الحجار الجمعة  يتضمن فاصلين غنائيين، ويراعي فيه الحجار التنوع ما بين أغاني ألبومه الجديد، وتترات المسلسلات التي تغنى بها، وكذلك مجموعة من أشهر ما غنى طوال رحلته الغنائية، وفي ختام الحفل، يغني المطرب الكبير ميدلي أغاني أكتوبر الوطنية، والذي يلاقي دائمًا تفاعلًا قويًا وحماسيًا من جمهوره

ويذكر ان  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد اقامت  مؤخرا احتفالية ضخمة وحفل تخرج  طلبة كلية الإعلام دفعة٢٠٢٠  ، الذى أقيم بدار أوبرا جامعة مصر بحضور نخبة من نجوم الفن ومنهم الفنانة سميرة احمد ، دينا فؤاد ، حكيم ، محمد سعد ، ماجد المصري

كما تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلا كبيرًا، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة تحضر لها بوسى من الآن ، ومنها أغنية وطنية جديدة، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر غنائها فى نفس الحفل

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