غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل من أجل إنشاء بورتو المنيا

أعلنت مدينة المنيا إغلاق الطريق المؤدي لقري شرق النيل، في اتجاه قرية الشرفاء بدءًا من ميدان نفرتيتي، وذلك لتنفيذ أعمال على طول الطريق خاصة بإنشاء مشروع "بورتو المنيا"، التابع لجهاز مدينة المنيا الجديدة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأى مخاطر قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال بسفح الجبل.
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وأضافت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه على الراغبين في الذهاب والعودة إلي قرية الشرفاء والقري المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم.
وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين إتباع التعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم، وذلك اليوم الجمعة وسيتم فتح الطريق مرة أخري صباح السبت.