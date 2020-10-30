غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل من أجل إنشاء بورتو المنيا

أعلنت مدينة المنيا إغلاق الطريق المؤدي لقري شرق النيل، في اتجاه قرية الشرفاء بدءًا من ميدان نفرتيتي، وذلك لتنفيذ أعمال على طول الطريق خاصة بإنشاء مشروع "بورتو المنيا"، التابع لجهاز مدينة المنيا الجديدة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأى مخاطر قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال بسفح الجبل.





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وأضافت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه على الراغبين في الذهاب والعودة إلي قرية الشرفاء والقري المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم.



