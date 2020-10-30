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محافظات

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يكرمان فريق غزل المحلة للصعود للممتاز

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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احمد علي
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا نيه لبيع نادي غزل المحلة، وملكيته باقية للدولة وتحت تصرف الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير قطاع الأعمال بمحافظ الغربية وقيادات شركة المحلة، قبيل حفل تكريم لاعبي الفريق بعد صعوده للدوري الممتاز، فضلا عن الإعلان على تأسيس شركة كرة قدم مساهمة لقيادة النادي.

وكان لاعبو فريق غزل المحلة وجهازهم الفني، وقطاع الكشافة بالنادي وبعض الإداريين، قد أدوا صلاة الجمعة بحمام سباحة غزل المحلة، بينما أدى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد شركة غزل المحلة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس أحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة.

ثم توجه الحاضرين إلى مسرح الشركة لحضور الاحتفالية التي تنظمها الشركة احتفالًا بصعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز.
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يكرمان فريق غزل المحلة للصعود للممتاز
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يكرمان فريق غزل المحلة للصعود للممتاز
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يكرمان فريق غزل المحلة للصعود للممتاز
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يكرمان فريق غزل المحلة للصعود للممتاز
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يكرمان فريق غزل المحلة للصعود للممتاز

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