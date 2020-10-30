ليلة خاصة.. ماذا قال "النني"عن ارتدائه شارة قيادة آرسنال لأول مرة في تاريخه.. شاهد

على حمله شارة قائد آرسنال، لأول مرة

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ونشر تغريدة من خلال حسابه عبر " تويتر " حول هذا الشأن.





وكتب الننى " ليلة خاصة على العديد من المستويات... ممتنًا لتحقيق الفوز، واكثر من فخور وممتن لارتداء هذه الشارة".





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وهزم فريق أرسنال الإنجليزي جاره دوندالك الايرلندي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات في الدوري الأوروبي.



وافتتح التسجيل للجانرز إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد استغلال خطأ من الحارس الأيرلندي، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثاني سريعًا لأرسنال في الدقيقة 44، وفي بداية الشوط الثاني سجل الإيفواري نيكولا بيبي أجمل أهداف المُباراة بعد تسديدة مُذهلة.



وفي نفس المجموعة، حقق مولده النرويجي فوزًا هامًا على رابيد فيينا النمساوي بهدفٍ دون رد، سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أوهي أومويوانجو في الدقيقة 65.



