حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر، حملة لإزالة التعديات على الأرضى الزراعية بالوحدة المحلية بالشقر، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت عمليات الإزالة فى مهدها فور رصد التعدى بالبناء من خلال لجان المرور والمتابعة، وذالك بإشراف مصلحي جمال ومحمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة.





وأضاف رفعت: "لن أسمح بارتكاب وقائع أو مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى ونهر النيل وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين دون وساطة أو محسوبية إطلاقا لفرض هيبة الدولة وحفاظا على حقوقها وأمن مصر الغذائى ومستقبل الأجيال القادمة".





وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم تشكيل لجان من المحليات تجوب كل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد أى تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة قانونا.





وكان عدد من شباب قرية كفر تصفا بمركز كفر شكر قد نظموا حملة لتنظيف المقابر وتجميلها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بدور الشباب داخل المجتمع والمشاركة في العمل العام والمجتمعى.





وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت عمليات النظافة والتجميل داخل مقابر قرية كفر تصفا بمعدات الوحدة المحلية بالقرية بحضور أحمد صلاح وبإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.





وأكد أن الشباب لهم دور كبير فى المشاركة في العمل العام داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا وأنه يقدر جهود ودور كل شاب يعمل ويشارك فى العمل العام من أجل مصلحة الوطن وإحداث تنمية وتطوير داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.