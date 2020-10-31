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محافظات

استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. استمرار أعمال التجميل والنظافة بالزقازيق.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكدت ثناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق  انه تم شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتجميل مدينة الزقازيق بناءًا على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020والمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها .

وأضافت رئيس حى ثان الزقازيق انه قامت ،اليوم ، يرافقها محمد ابراهيم وأحمد عبدالفتاح نائبى رئيس الحى ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة البساتين ومدير إدارة تحسين البيئة بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة ورفع الاشغالات من أمام المقرات الانتخابية وتجميل وقص وتقليم الأشجار .

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وأشارت الي انه تم رفع تجمعات القمامة بمنطقة الحكماء والصيادين والقومية وشارع عمر شاهين ومنطقة الإشارة وترعة المسلمية المغطاه.


وأكدت  رئيس حى ثان الزقازيق إستمرار أعمال النظافة والتجميل بجميع الشوارع الرئيسيةوالفرعية والميادين على مدار اليوم.

استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. استمرار أعمال التجميل والنظافة بالزقازيق.. صور
استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. استمرار أعمال التجميل والنظافة بالزقازيق.. صور
استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. استمرار أعمال التجميل والنظافة بالزقازيق.. صور
استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. استمرار أعمال التجميل والنظافة بالزقازيق.. صور
استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. استمرار أعمال التجميل والنظافة بالزقازيق.. صور

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