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محافظات

محافظ شمال سيناء: محطة تحلية المياه فى العريش طاقتها ١٠٠٠٠ متر مكعب يوميا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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احمد صالح
أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح اليوم محطة مياه وعدد 3 تجمعات تنموية بشمال سيناء، ووسط سيناء ضمن الافتتاحات التى تمت اليوم لعدد من المشروعات القومية فى اطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر . 

وأشار المحافظ فى تصريح له اليوم، الى أن الافتتاحات شملت جامعة الملك سالمان، ومتحف شرم الشيخ بجنوب سيناء ، الى جانب محطة مياه و3 تجمعات تنموية فى نطاق محافظة شمال سيناء . 

وأعلن المحافظ، أن محطة تحلية المياه فى أبو صقل بالعريش بطاقة ١٠٠٠٠ مترا مكعبا فى اليوم ، وتضم مأخذا بحريا ومبنى فلاتر رملية ومبانى تحلية ولوحات ومحولات ومولد ومظلة وقود ومبنى ادارى ومبانى خدمية وادارية الى جانب خزان المياه ، وتخدم مناطق : أبو صقل وضاحيتى السلام والجيش والرائد العربى والريسة بالعريش، كما أن التجمعات التنموية الثلاثة التى تم افتتاحها بوسط سيناء ضمن مشروع للتجمعات التنموية المتكاملة باجمالى 18 تجمعا تنمويا .. منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و 7 تجمعات فى جنوب سيناء ، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية . 

وتابع المحافظ: "ويضم التجمعات : أراضى زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسى ، ساحة رياضية ، مرافق خدمية متنوعة ، أنشطة ومشروعات انتاجية .

وأضاف أن كل فرد يحصل على منزل على مساحة 175 مترا مربعا ( منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة اضافية ) ومساحة 5 أفدنة .. مشيرا الى أن توجيهات السيد الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة الى كل فرد الى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية . 

وأوضح أن اجمالى الأسر المستهدفة من المشروع 1187 أسرة فى شمال وجنوب سيناء .. منهم 585 أسرة فى شمال سيناء ، وأنه سيتم توزيعها على أبناء سيناء بنسبة 99 % ، والباقى لعدد من أبناء باقى المحافظات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والجذب السكانى من المحافظات الى سيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهالى سيناء وباقى المحافظات.

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