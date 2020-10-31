15 دقيقة.. الأهلي يتوهج في ليلة التتويج.. وطلائع الجيش يكتفي بالدفاع

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.





وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه طلائع الجيش.





وانفرد وليد سليمان بمحمد بسام ، حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا ، وسجل الهدف في الثانية ٤٥ من عمر المباراة.





وفي الدقيقة الثانية من عمر المباراة كاد طلائع الجيش أن يدرك التعادل، ولكن تمكن العربي بدر لاعب الأهلي من منع الكرة من دخول الكرة مرمى علي لطفي بعد رأسية متقنة من لاعب الجيش.





ولم يهدأ لاعبي الأهلي وواصلوا تنظيم الهجمات على مرمى طلائع الجيش، ولكن لم يتمكنوا من اضافة هدف آخر.





وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلًا من :





محمد بسام ، خالد سطوحة، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال





وتضمن التشكيل :