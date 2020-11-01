المضادات الحيوية تقضي على هذه الأنواع من البكتريا

تحدث أكثر من 2.8 مليون عدوى مقاومة للمضادات الحيوية كل عام نتيجة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ، أو الجراثيم الخارقة هذه العدوى مسؤولة عن 35000 حالة وفاة سنويًا.
ووفقا لموقع health line تشمل مقاومة مضادات الميكروبات مقاومة المضادات الحيوية ، فضلًا عن مقاومة الفيروسات والفطريات والكائنات الدقيقة الأخرى.
والمضادات الحيوية هي أدوية مضادة للميكروبات تقضي على البكتيريا ومع ذلك ، كلما تناولناها أكثر ، يمكننا بناء تحمّل تجاه الأدوية وقد لا تعمل في المستقبل وهذا يدفع الأطباء إلى وصف مضاد حيوي أقوى ، إن وجد خلاف ذلك يمكن للبكتيريا البقاء على قيد الحياة وتستمر في إلحاق الضرر بنا.
توجد البكتيريا بشكل طبيعي في العالم ، بما في ذلك الحيوانات و بيئة وفي البشر وتم استخدام المضادات الحيوية لعقود من الزمن لعلاج العدوى عندما تبدأ تلك البكتيريا في النمو خارج نطاق السيطرة وتؤثر على صحتنا كانت بعض هذه العدوى قاتلة بدون المضادات الحيوية.