احذري التجفيف.. الغسالات موطن لنمو البكتريا

أفاد باحثون في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية"، أنه تم العثور على بكتيريا الغسيل في الغسالات في مستشفى في ألمانيا، ويقول الخبراء إن الغسالات المنزلية الموفرة للطاقة يمكن أن تكون منزلًا للبكتيريا لأنها تغسل الملابس في درجات حرارة منخفضة.



ووفقًا لموقع healthline، الخبراء يقولون إن معظم تركيزات البكتيريا ليست كافية لإصابة الناس بأمراض خطيرة، ويقترحون أن يقوم الأفراد بالتنظيف داخل الغسالة وتجفيف الملابس على الخطوط الخارجية.



وعلى وجه الخصوص وجد الباحثون أن البكتيريا تنمو في الأختام المطاطية للغسالة، والتي انتشرت بعد ذلك خلال دورة الشطف غير المدفأة.



ويجب أن يكون المستهلكون حذرين بشكل خاص من الغسالات المحفوظة في البيئات الرطبة مثل المرائب أو الحظائر، نتيجة نمو البكتريا بشكل كبير في هذه البيئات.



وتحتوي العديد من الغسالات على وضع "تطهير" يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة هذه خارج دورة الغسيل العادية.