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رياضة

وليد سليمان: تحقيق بطولة إفريقيا الهدف الأكبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعرب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وأضاف: «الحمد لله وضعنا كلمة النهاية بشكل أكثر من رائع في مشوار بطولة الدوري بعد موسم طويل مليء بالصعوبات».

وأوضح: «نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأكبر بالنسبة إلينا».

وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى خدمة النادي الأهلي ومساندة الكيان، من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم درع الدوري للاعبي الأهلي، عقب نهاية مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين في ختام منافسات المسابقة.

وعقب نهاية المباراة أقيمت مراسم تسليم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي، الذي حسم الأهلي لقبه قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.

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