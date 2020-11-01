بعد حظر بابجي في عدة دول.. ألعاب فيديو آمنة للأطفال والمراهقين

تعتبر لعبة بابجى من أشهر ألعاب الفيديو حول العالم، ولكنها فى نفس الوقت من أكثرهم عنفا لما تحتويه من مشاهد حروب وتدمير وقتل، تشجع على العنف خاصة لدى الأطفال والمراهقين، الأمر الذى أدى إلى عدد كبير من الحوادث لدى هذه الفئة العمرية، الذى جعل عدد من البلاد تحظرها بشكل كامل مثل العراق والهند ولبنان وغيرها من الدول، وذكر موقع GameSpot عدد من ألعاب الفيديو المناسبة لفئة الأطفال والشباب والتى تتميز بالكثير من المغامرات والإثارة، ومنها :





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لعبة Genshin Impact





تم إطلاق اللعبة بشكل مجانى مؤخرا ، يوم 28 من شهر سبتمبر الماضى، وحققت نجاح أسطوري، حيث حصلت على 17 مليون تحميل على هواتف المستخدمين، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها مجانا على هواتف مستخدمى أندرويد وiOS، حيث كانت تتطلب اللعبة اشتراكا كبيرا قبل إطلاقها بشكل مجانى.





لعبة Paladins





وهى لعبة خيالية تدور احداثها فى القرون الوسطى ، وتحتوى اللعبة على عدد كبير من الخرائط والاسلحة كما تشمل العديد من المراحل والمواقع بدءا من العصر الجليدى كما تشمل اللعبة العديد من الشخصيات المختلفة والتى يمكنك اختيارها أثناء اللعب بشكل مجانى أيضا .





لعبة Baldur’s Gate





وهى لعبة شهيرة تدور حول جمع الأسلحة وبناء القواعد والأماكن المحصنة لتفادى هجمات الأعداء، ويجب عليك التحالف مع عدد كبير من اللاعبين حتى يمكنك هزيمة الاعداء.





لعبة Gangster Vegas: World of Crime





تقوم اللعبة على السيطرة على مدينة ما وإخضاعها للسيطرة وهزيمة اللاعبين الآخرين أثناء إكمال مهام اللعبة، بالإضافة إلى المهمات الجانبية التى ستظهر للاعبين فى كل مرحلة.



