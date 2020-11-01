AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد حظر بابجي في عدة دول.. ألعاب فيديو آمنة للأطفال والمراهقين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
أفضل ألعاب فيديو
أفضل ألعاب فيديو آمنة للأطفال والمراهقين
Advertisements
ندى على
تعتبر لعبة بابجى من أشهر ألعاب الفيديو حول العالم، ولكنها فى نفس الوقت من أكثرهم عنفا لما تحتويه من مشاهد حروب وتدمير وقتل، تشجع على العنف خاصة لدى الأطفال والمراهقين، الأمر الذى أدى إلى عدد كبير من الحوادث لدى هذه الفئة العمرية، الذى جعل عدد من البلاد تحظرها بشكل كامل مثل العراق والهند ولبنان وغيرها من الدول، وذكر موقع GameSpot عدد من ألعاب الفيديو المناسبة لفئة الأطفال والشباب والتى تتميز بالكثير من المغامرات والإثارة، ومنها : 


لعبة Genshin Impact 

تم إطلاق اللعبة بشكل مجانى مؤخرا ، يوم 28 من شهر سبتمبر الماضى، وحققت نجاح أسطوري، حيث حصلت على 17 مليون تحميل على هواتف المستخدمين، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها مجانا على هواتف مستخدمى أندرويد وiOS، حيث كانت تتطلب اللعبة اشتراكا كبيرا قبل إطلاقها بشكل مجانى.

لعبة Paladins 

وهى لعبة خيالية تدور احداثها فى القرون الوسطى ، وتحتوى اللعبة على عدد كبير من الخرائط والاسلحة كما تشمل العديد من المراحل والمواقع بدءا من العصر الجليدى كما تشمل اللعبة العديد من الشخصيات المختلفة والتى يمكنك اختيارها أثناء اللعب بشكل مجانى أيضا . 

لعبة Baldur’s Gate 

وهى لعبة شهيرة تدور حول جمع الأسلحة وبناء القواعد والأماكن المحصنة لتفادى هجمات الأعداء، ويجب عليك التحالف مع عدد كبير من اللاعبين حتى يمكنك هزيمة الاعداء. 

لعبة Gangster Vegas: World of Crime 

تقوم اللعبة على السيطرة على مدينة ما وإخضاعها للسيطرة وهزيمة اللاعبين الآخرين أثناء إكمال مهام اللعبة، بالإضافة إلى المهمات الجانبية التى ستظهر للاعبين فى كل مرحلة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مغري.. تطبيقات وألعاب لـ أندرويد وآيفون مجانا لفترة محدودة

أخيرا.. إطلاق لعبة Genshin Impact مجانا على هواتف آيفون وأندرويد

أخبار العلوم والتكنولوجيا| أفضل هواتف آندرويد بشاشات عملاقة في 2020.. وأوبو تعلن رسميًا عن Oppo Reno4 Z 5G

نجاح أسطوري.. لعبة الفيديو Genshin Impact تحقق 17 مليون تحميل فى 4 أيام بعد إطلاقها مجانا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء iPhone 12 mini.. أسعار ومواصفات أحدث 5 هواتف

أفضل ألعاب فيديو مجانية لآيفون وأندرويد

ترشيحاتنا

هل نراهم في الدوري المصري؟.. 3 صفقات أفريقية متاحة مجانا في ميركاتو الصيف

محافظ جنوب سيناء: اكتشفنا حالات مصابة بكورونا بين سائحين من أوكرانيا

رئيس النواب العراقي لـ مدبولي: ليس لنا إلا أن نكون في مركب واحد متعاونين لتجاوز الصعاب

انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

بنت الأصول.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار باحتفالات تتويج الاهلي بالدوري

مفيش تربية.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهاجم الطفل المعتدي على فرد شرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات

للرجال والسيدات .. نوع من المكسرات يزيد من القدرة الجنسية