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منوعات

52 ألف إصابة بـ فيروس كورونا في بريطانيا يوميا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إنجلترا بنسبة 50 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، حيث كان ما يقرب من 52 ألف شخص يصابون بالفيروس كل يوم.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حذرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد . 


وأظهرت التقديرات المنشورة اليوم عبر البيانات الرسمية، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس تضاعف تقريبًا في غضون أسبوعين ، حيث أصيب أكثر من 568000 شخص في السبعة أيام الماضية.


وحذر خبراء مكتب الإحصاء الوطني من أن عدد الإصابات في تزايد مستمر، وأضافوا: "كان هناك نمو في جميع الفئات العمرية خلال الأسبوعين الماضيين ؛  يستمر المراهقون الأكبر سنًا والشباب في الحصول على أعلى المعدلات الحالية، بينما يبدو أن المعدلات تزداد بشكل حاد بين أطفال المدارس الثانوية.

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