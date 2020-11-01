فقدت الأمل في الزواج.. تأجيل حفل زفاف عروس 7 مرات بسبب كورونا

تعرضت فتاة بريطانية لموقف محرج للغاية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي فرضتها الحكومة منذ بداية تفشي الوباء في مختلف أنحاء العالم.











وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت فتاة بالغة من العمر 29 عاما، إن حفل زفافها تم تأجيله 7 مرات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها البلدان حول العالم.









وأشارت الفتاة إلى أنها قررت الزواج هي وخطيبها في ديسمبر 2019، ولكن توفى والد خطيبها فقرروا تأجيل الزواج لمدة شهرين، حينها بدأ فيروس كورونا التفشي حول حول العالم وأعلن عدد كبير من الدول إغلاق المجال الجوي خوفا على مواطنيها.











وأوضحت الشابة أنها كانت في إيطاليا في شهر فبراير الماضي، فكانت آخر رحلة لها مع الشركة التي كانت تعمل قبل الإجازة التي طلبتها للزواج، إلا أنها فوجئت أثناء تواجدها في إيطاليا أن الدولة أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران بسبب تفشي وباء كورونا، فقررت إلغاء زفافها لأنها علقت في إيطاليا لمدة شهر ونصف الشهر.











وأكدت أنها عقب عودتها إلى بريطانيا، أصيبت بكسر في قدمها لم يمكنها من إقامة الزفاف، وبعد شفائها أصيبت والدتها بفيروس كورونا فقامت أيضا بتأجيل الزفاف مرة أخرى.





وذكرت الشابة أن الميعاد النهائي للزفاف كان في 4 نوفمبر الجاري، ولكن أعلنت الحكومة البريطانية عودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية مجددا، مما تسبب في حالة إحباط في إقامة الزفاف بعد فشله للمرة السابعة، وفقدت الفتاة الأمل في إقامة حفل كأي عروس.