ألسن عين شمس تفتح 575 فصلا لمحو الأمية في ثماني محافظات

أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وصول عدد فصول محو الأمية التى تم فتحها بواسطة طلاب الكلية حتى الأن في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية إلى إجمالى ٥٧٥ فصل، يضموا ١٦٢٠ دارس، في محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و الإسكندرية و الشرقية و دمياط و المنوفية و السويس.





و تأتى تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات ورعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و تنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.





و أشارت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية ، إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام ٢٠١٥، أنها خالية من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية و الصحة و التعليم، لافته إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تألوا جهدًا فى تسخير كافة إمكانياتها التعليمية و البحثية في حى قضايا المجتمع المصري و المساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.





اقرا ايضا :





وأوضحت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،المرحلة الثانية تنتهي في يناير ٢٠٢١، مؤكدة على أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، و شرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لطالب الفرقة الاولى، و ثلاثة اشخاص لطالب الفرقة الثانية و شخصين لطالب الفرقة الثالثة و شخص واحد لطالب الفرقة الرابعة و ذلك في العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها ٢٥٠ جنيهًا عن كل أمي ناجح، كما ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.



