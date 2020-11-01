ماله الفستان.. شاهد رد بشرى على منتقديها بسبب ملابسها في مهرجان الجونة

علَقت الفنانة بشرى ، المؤسس المشارك بمهرجان الجونة، على الهجوم الحاد على الفساتين والأزياء التى أثارت الجدل فى مهرجان الجونة، قائلة: " مالها الأزياء، هذه الأزياء فيها دعم كثير للصناعة المصرية فى النسيج والتطريز والأيدى العاملة".





وأضافت بشرى فى لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ماله الفستان؟ هو إحنا بندور على القبح، إن الله جميل يحب الجمال، ولذلك يجب أن نظهر بشكل جيد وجميل، مشيرة إلى أن مواقع النميمة هى من تهتم فقط بانتقاد الملابس.





وتابعت: " كل واحد حر فى اختياراته، أنا مش همشى ورا كل واحد"، مضيفة كل الناس قديمًا كانوا يرتدون فساتين وأزياء راقية جدًا وكانوا يهتمون بالظهور بشكل جيد وراق".





وأوضحت أن انتقاد الفساتين أصبح شيئا معتادا فى المهرجان خاصة وأنه فى دورته الرابعة، مؤكدة أن الحدث أكبر بكثير من الاهتمام بالانتقادات التى توجه له.





وأضافت: " أنا شغوفة بشغلى وشاء من شاء وأبى من أبى، ولن اهتم بالانتقادات التى توجه لى ولا أشغل بالى بها، مؤكدة أنها لن تتوقف عند الانتقادات التى توجه لها.