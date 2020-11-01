AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماله الفستان.. شاهد رد بشرى على منتقديها بسبب ملابسها في مهرجان الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
علَقت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك بمهرجان الجونة، على الهجوم الحاد على الفساتين والأزياء التى أثارت الجدل فى مهرجان الجونة، قائلة: " مالها الأزياء، هذه الأزياء فيها دعم كثير للصناعة المصرية فى النسيج والتطريز والأيدى العاملة".

وأضافت بشرى فى لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ماله الفستان؟ هو إحنا بندور على القبح، إن الله جميل يحب الجمال، ولذلك يجب أن نظهر بشكل جيد وجميل، مشيرة إلى أن مواقع النميمة هى من تهتم فقط بانتقاد الملابس.

وتابعت: " كل واحد حر فى اختياراته، أنا مش همشى ورا كل واحد"، مضيفة كل الناس قديمًا كانوا يرتدون فساتين وأزياء راقية جدًا وكانوا يهتمون بالظهور بشكل جيد وراق".

وأوضحت أن انتقاد الفساتين أصبح شيئا معتادا فى المهرجان خاصة وأنه فى دورته الرابعة، مؤكدة أن الحدث أكبر بكثير من الاهتمام بالانتقادات التى توجه له.

وأضافت: " أنا شغوفة بشغلى وشاء من شاء وأبى من أبى، ولن اهتم بالانتقادات التى توجه لى ولا أشغل بالى بها، مؤكدة أنها لن تتوقف عند الانتقادات التى توجه لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

بسيطة وجذابة ..زهير مراد يقدم 3 فساتين بالبنفسجي لـ ربيع 2021

قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة.. نجمات تعرضن للانتقادات بسبب إطلالات جريئة

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

أرخصهم بـ 25 ألف جنيه .. 3 فساتين لـ رانيا يوسف تجمع بين الجرأة والبساطة بمهرجان الجونة

فساتين الجونة ملعلعة .. محمد ثروت يعلق على ملابس الفنانين

ترشيحاتنا

سيف زاهر عن انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز: خرج من الباب الكبير

حدث ليلا .. ترامب يستفز بايدن بقرار جمهوري .. ونهاية المرأة الحديدية.. وهاني رمزي يغازل جوهرة في الجونة

دعوت على شخص وندمت ماذا أفعل؟ .. أمين الفتوى ينصح بأمرين

أسعار الدولار اليوم 1-11-2020

مصاص دماء.. سخرية من أداء ظافر العابدين في فيلم الرعب «خط دم»

بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... إنقاذ عجوز تركي بعد 33 ساعة تحت أنقاض زلزال أزمير

أجرأهن رانيا يوسف.. 20 صورة تكشف أبرز الإطلالات المثيرة للجدل خلال شهر أكتوبر

الأسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 2020 - 2021