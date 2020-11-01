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أخبار البلد

السبت المقبل.. عرض فيلم مسار العائلة المقدسة على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت المقبل بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

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وأضاف أنه من المقرر أن يشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرزة المرقسية ولفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار. 

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة؛ في ظل متابعة الوضع الصحي الخاص بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وذكر بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرّر العمل بما يلي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 %  من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة).

كما قررت الكنيسة تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية، مع إمكانية تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكل مستوياتها وأشكالها.

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