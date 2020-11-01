ماذا تفعل إذا سرق حاسوبك المحمول؟

تعد سرقة الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو فقدانه أمرا مكلفا في كل الأحوال، كما أنه يشكل خطرا كبيرا على بياناتك، حيث تختلف العواقب المترتبة على فقدان حاسوبك المحمول اعتمادا على ما إذا كان الشخص الذي يستحوذ عليه بعد سرقته لصا أو مخترق.





وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، في حالة فقدان جهاز اللاب توب الخاص بك فإن هناك عددا من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل أي ضرر محتمل قد يقع عليك إيذاء هذه الخطوة، لذا يجب عليك اتخاذ بعض التدابير الوقائية لتقليل تلك المخاطر في حالة فقدان حاسوبك المحمول أو سرقته.









إليك 5 خطوات يجب عليك اتخاذها في حالة فقدان جهاز اللابتوب الخاص بك أو سرقته:





2. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتك كلها:





نحتفظ جميعنا على أجهزة الحاسوب الشخصية بجميع كلمات مرور الحسابات التي نستخدمها نظرا لاننا لن نتمكن من حفظها جميعها في أذهاننا، وتعد الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها في حالة فقدان حاسوبك أو فقدانه هي تغيير جميع كلمات المرور الخاصة بحساباتك.





ويمكنك أن تبدأ بكلمة مرور بريدك الإلكتروني، حيث يعتبر البريد الإلكتروني الخاص بك هو مفتاح حساباتك الأخرى، ويمكن للسارق استخدامه لإعادة تعيين معلومات تسجيل الدخول للحسابات الأخرى، ثم ابدأ بتغيير كلمات المرور لحساباتك الأخرى، ولكن تذكر أنه يجب استخدام كلمة مرور قوية فريدة لكل حساب.





2. امسح بيانات الملء التلقائي في متصفحات الويب الخاصة بك:





إذا قمت بتمكين ميزة الملء التلقائي في متصفحات الويب لديك، فكل ما يحتاجه الشخص الذي قام بسرقة جهاز في حالة إذا كان مخترق، هو الوصول إلى حساباتك والوصول إلى سجلات المتصفح، لذلك قم بتسجيل الدخول إلى المتصفح الذي تستخدمه في حاسبك من جهاز آخر وانتقل إلى الإعدادات، وقم بإيقاف تشغيل خيارات تسجيل الدخول التلقائي واحذف كلمات المرور المحفوظة، وتسجيل الخروج من متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس وسفاري عن بعد.





3. قم بإلغاء ترخيص جهازك:





إذا فقدت الابتوب الخاص بعملك فيجب عليك إخطار شركتك على الفور، ففي بعض الأحيان قد يكون لدى شركتك بروتوكولات محددة يجب اتباعها، أو خيارات إضافية لتتبع الجهاز أو مسحه، أو برنامج مثبت يمكنه استرداد بياناتك.





4. تتبع موقع الكمبيوتر الخاص بك واستخدم ميزات المسح عن بعد:





إذا كان جهازك المحمول متصلا بالإنترنت وهي من أهم ميزات الاجهزة المحمولة، حيث يمكنك استخدام ميزات العثور على جهازى Find My المضمنة لتحديد موقعه والتحكم فيه عن بعد.





5. خطوات للوقاية:





لا يمكنك التنبؤ إذا كان جهازك المحمول الخاص بك سيفقد أو يسرق، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات وقائية لحمايته إذا حدث ذلك، مثل:





- كتابة الرقم التسلسلي للحاسب حتى يكون في متناول يدك في حالة المطالبة بذلك، على سبيل المثال إذا قمت بتقديم بلاغ للشرطة بسرقة الجهاز.





- قم بتأمين اللابتوب الخاص بك بكلمة مرور قوية عند شرائه.





- قم بتفعيل ميزة إغلاق الحاسب بعد عدد معين من محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.





- استخدم تطبيقا لإدارة كلمات المرور بدلًا من ميزة الملء التلقائي في الحاسب والمتصفح لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها.





- حاول الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك لسهولة الوصول إليها فيما بعد أو أن اضطررت لمسح الجهاز عن بعد.