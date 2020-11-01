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بالأسماء.. الفائزون بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى محافظات الصعيد.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء النواب المرشحين فى انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب 2020، وجاء منهم: طه محمد بهجت فى دائرة ببا، أحمد عباس فى دائرة  ببا، وحسين محمود  فى دائرة ببا، ومحمود أبو زيد فى دائرة  ببا، بينما فى اهناسيا فهم سيد محمد ، سيد توفيق معوض. 


وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل،  أن الفائزين بالمنيا هم: رياض عبد الستار ملوى، ودياب عبد الحكيم ، حازم محمد محمود ، محمد مصطفى محمود ، وفى مغاغة هم ايهاب عبد العظيم ، واحمد عبد العظيم، وعبد الوهاب مكرم ، وحسين غيتة، وسعودى حسين، حمزة محمد.

وتابع: محمد نشأت غرب سمالوط، وتوحيد تامر غرب سمالوط، وسامى سنوسي صميدة غرب سمالوط، وسمير رشاد غرب سمالوط، مجدى ملاك سمالوط، اشرف حسنين اول المنيا، سيد عبد الوهاب اول المنيا، اندرو اول المنيا، خالد محمد حسن أول المنيا، حسام محمود ابو قرقصا، محمد نايف أبو قرقاص.


وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الجولة الاولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، والتى أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.


وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا  للإعلان عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".
 
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة اليوم.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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