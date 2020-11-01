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الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن أسماء الفائزين بمقاعد النواب بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر "فيديو"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:35 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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نورهان رأفت
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عن أسماء الفائزين بمحافظتي البحر الأحمر والإسكندرية، بالإضافة إلى إعلانه عن فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر"، في الجيزة والإسكندرية.

أسماء الفائزين : 

البحر الأحمر: 
عبد الناصر عطية سعد حسين  عن دائرة سفاجا 

محمد محمود عبد المقصود محمد عن دائرة الغردقة 

علي نور على حسين عن دائرة شلاتين 

الإسكندرية:
الصافي عبد العال محمد صغير عن العطارين 

رزق راغب ضيف الله حسين عن الدخيلة 

الفائزون بالقوائم 
فازت القائمة الوطنية "من أجل مصر" 
في كل من الدائرة الثانية بالجيزة ، والرابعة بالإسكندرية.

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