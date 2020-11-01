الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن أسماء الفائزين بمقاعد النواب بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر "فيديو"

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، عن أسماء الفائزين بمحافظتي البحر الأحمر والإسكندرية، بالإضافة إلى إعلانه عن فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر"، في الجيزة والإسكندرية.





أسماء الفائزين :





البحر الأحمر:

عبد الناصر عطية سعد حسين عن دائرة سفاجا





محمد محمود عبد المقصود محمد عن دائرة الغردقة





علي نور على حسين عن دائرة شلاتين





الإسكندرية:

الصافي عبد العال محمد صغير عن العطارين





رزق راغب ضيف الله حسين عن الدخيلة





الفائزون بالقوائم

فازت القائمة الوطنية "من أجل مصر"

في كل من الدائرة الثانية بالجيزة ، والرابعة بالإسكندرية.