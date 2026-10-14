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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الأطباء: نعد مقترحًا لتعديل تشريعي يمنع قبول طلاب الطب بمجموع 50% في الجامعات الدولية

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
محمد البدوي

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن تحرك النقابة لإعداد مقترح بتعديل تشريعي ينظم قواعد قبول الطلاب بكليات الطب في فروع الجامعات الدولية داخل مصر، وذلك بعد قبول طلاب حاصلين على 50% فقط في الثانوية العامة، محذرًا من التداعيات المحتملة لهذه القواعد على مستوى التعليم الطبي.

إعداد تصور تشريعي يضع ضوابط واضحة للقبول

وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن النقابة بدأت التحرك لمعالجة هذه المسألة من خلال إعداد تصور تشريعي يضع ضوابط واضحة للقبول بكليات الطب، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم الطبي ومستوى الخريجين.

وأوضح عبد الحي أن النقابة استقبلت عددًا من كبار أساتذة الطب في مصر لمناقشة الأزمة وبحث آليات التعامل معها، مشيرًا إلى أن هناك طلابًا مصريين متفوقين يحصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة، لكنهم يواجهون صعوبة في الالتحاق بكليات الطب، في الوقت الذي يُتاح فيه القبول لطلاب بمجاميع أقل في بعض فروع الجامعات الدولية.

تعديل تشريعي يعالج الوضع الحالي

وأكد أن النقابة تسعى إلى الوصول لحل منظم من خلال تعديل تشريعي يعالج الوضع الحالي، ويحقق التوازن بين إتاحة فرص الدراسة الطبية وضمان توافر المعايير العلمية اللازمة للالتحاق بهذه الكليات.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن الحفاظ على مستوى التعليم الطبي في مصر يمثل أولوية، في ظل أهمية إعداد أطباء يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم لتقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

وشدد عبد الحي على أن النقابة تفضل معالجة الملف من خلال مسار تشريعي واضح ينظم قواعد القبول، مؤكدًا أن التحرك يستهدف وضع ضوابط تحافظ على جودة التعليم الطبي ومستقبل المهنة في مصر.

نقيب الأطباء نقابة الأطباء كليات الطب

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