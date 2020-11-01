AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحولت للون الأحمر.. ألمانيا تعلن اعتبار ولاية كاملة منطقة خطر بسبب انتشار كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:11 م
ألمانيا تعلن ولاية
ألمانيا تعلن ولاية بأكملها منطقة خطر
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد، أن ولاية شمال الراين-فيستفاليا بأكملها تمثل حاليا منطقة خطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بها.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المعهد، على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن مدينة زوست الواقعة بالولاية تجاوزت معدل 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان المدينة خلال أسبوع- وبذلك صارت الولاية بأكملها على الخريطة باللون الأحمر أو الأحمر الفاتح، وهو ما يشير إلى خطورة انتقال الفيروس بها.

وبحسب إحصائية المعهد، تشهد أيضا مدينة ديوسبورج بالولاية وضعا محتدما للغاية.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأحد، عن رصد 14177 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 532930 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا. 

وأوضح الإحصاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10481.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاربعاء الماضي، أن الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خطير للغاية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين في العناية المركزة لأضعاف خلال الـ 10 أيام الماضية. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 234853 حالة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 300619 حالة.. ألمانيا تسجل 1382 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

تعليق غير متوقع من السفير الأمريكي بالقاهرة عن مهرجان الجونة

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه

البنك الأهلي يعتمد سحب فئات 5 و10 جنيهات بماكيناته.. تفاصيل

بعد خناقة الدرع .. محمد فضل يمنع كهربا من الانضمام لمنتخب مصر

بالأسماء.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بالأقصر وقنا وأسوان

تعرف على تفاصيل وسعر سيارة محمد رمضان «رولز رويس» الجديدة.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحدد سبب غير متوقع لعدم ارتداء الأشخاص للكمامة

بعد تصدرها التريند بسبب صورتها الأخيرة.. شاهد.. أجرأ إطلالات نسرين طافش

تعرف على تفاصيل وسعر سيارة محمد رمضان «رولز رويس» الجديدة.. فيديو وصور