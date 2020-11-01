تحولت للون الأحمر.. ألمانيا تعلن اعتبار ولاية كاملة منطقة خطر بسبب انتشار كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد، أن ولاية شمال الراين-فيستفاليا بأكملها تمثل حاليا منطقة خطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بها.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المعهد، على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن مدينة زوست الواقعة بالولاية تجاوزت معدل 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان المدينة خلال أسبوع- وبذلك صارت الولاية بأكملها على الخريطة باللون الأحمر أو الأحمر الفاتح، وهو ما يشير إلى خطورة انتقال الفيروس بها.





وبحسب إحصائية المعهد، تشهد أيضا مدينة ديوسبورج بالولاية وضعا محتدما للغاية.





وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأحد، عن رصد 14177 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 532930 حالة.





وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.





وأوضح الإحصاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10481.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاربعاء الماضي، أن الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خطير للغاية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين في العناية المركزة لأضعاف خلال الـ 10 أيام الماضية.



